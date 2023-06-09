росія повідомила МАГАТЕ про “удари” дронів-камікадзе по Запорізькій ТЕС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 10737 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 19731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 52419 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 44192 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 48704 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115570 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 181279 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 199952 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144226 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137879 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.7м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 46667 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 34340 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 15811 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 13742 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 32143 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 10739 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 32921 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 52421 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 199953 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 251811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3966 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 4376 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20560 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25372 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41331 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росія повідомила МАГАТЕ про “удари” дронів-камікадзе по Запорізькій ТЕС

Київ • УНН

 • 492317 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. росія повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що розподільний пристрій Запорізької ТЕС, насамперед пов'язаний із Запорізькою АЕС, нібито зазнав ударів дронів-камікадзе. Експерти агентства мають намір дати незалежну оцінку цій інформації. Про це йдеться у заяві організації, опублікованій у п'ятницю, пише УНН.

росія повідомила МАГАТЕ про “удари” дронів-камікадзе по Запорізькій ТЕС

Цитата 

"російська федерація, яка наразі контролює станцію, повідомила в листі генеральному директору Гроссі, що в четвер і сьогодні були завдані "удари з використанням безпілотників-камікадзе" по розподільчому пристрої Запорізької ТЕС, який у минулому використовувався для забезпечення резервного електропостачання ЗАЕС, поки останню таку лінію електропередачі на 330 кВ не було пошкоджено понад три місяці тому. Генеральний директор Гроссі сказав, що МАГАТЕ розраховує дати незалежну оцінку цієї інформації, для чого необхідно отримати доступ до розподільника Запорізької ТЕС", - йдеться у заяві.

Деталі 

МАГАТЕ нагадало, що принципи безпеки ЗАЕС, раніше озвучені Гроссі, забороняють вести вогонь у бік станції чи з її території. Глава агентства висловив сподівання, що експерти матимуть доступ до розподільчого пристрою, оскільки вони повинні стежити за дотриманням цих принципів. Наступного тижня генеральний директор вирушить на станцію на чолі розширеної місії фахівців.

Доповнення 

Раніше Гроссі запропонував Раді безпеки ООН підтримати п'ять принципів забезпечення безпеки Запорізької АЕС: не допускати нападів на станцію або з її території, не розміщувати там важкі озброєння та військових, які можуть бути використані для здійснення атак, не наражати на небезпеку енергопостачання станції, забезпечити захист усіх структур і систем, що відповідають за безпечну роботу станції, а також не робити жодних дій, що підривають ці принципи. 

Постійний представник росії при ООН василь небензя заявив, що москва вже вжила заходів, що відповідають пропозиціям глави МАГАТЕ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96