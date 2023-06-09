росія повідомила МАГАТЕ про “удари” дронів-камікадзе по Запорізькій ТЕС

Цитата

"російська федерація, яка наразі контролює станцію, повідомила в листі генеральному директору Гроссі, що в четвер і сьогодні були завдані "удари з використанням безпілотників-камікадзе" по розподільчому пристрої Запорізької ТЕС, який у минулому використовувався для забезпечення резервного електропостачання ЗАЕС, поки останню таку лінію електропередачі на 330 кВ не було пошкоджено понад три місяці тому. Генеральний директор Гроссі сказав, що МАГАТЕ розраховує дати незалежну оцінку цієї інформації, для чого необхідно отримати доступ до розподільника Запорізької ТЕС", - йдеться у заяві.

Деталі

МАГАТЕ нагадало, що принципи безпеки ЗАЕС, раніше озвучені Гроссі, забороняють вести вогонь у бік станції чи з її території. Глава агентства висловив сподівання, що експерти матимуть доступ до розподільчого пристрою, оскільки вони повинні стежити за дотриманням цих принципів. Наступного тижня генеральний директор вирушить на станцію на чолі розширеної місії фахівців.

Доповнення

Раніше Гроссі запропонував Раді безпеки ООН підтримати п'ять принципів забезпечення безпеки Запорізької АЕС: не допускати нападів на станцію або з її території, не розміщувати там важкі озброєння та військових, які можуть бути використані для здійснення атак, не наражати на небезпеку енергопостачання станції, забезпечити захист усіх структур і систем, що відповідають за безпечну роботу станції, а також не робити жодних дій, що підривають ці принципи.

Постійний представник росії при ООН василь небензя заявив, що москва вже вжила заходів, що відповідають пропозиціям глави МАГАТЕ.