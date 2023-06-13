россия перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов с началом наступления ВСУ: появились спутниковые снимки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Появились новые спутниковые снимки, на которых видно, что россия перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов с началом наступления ВСУ на Запорожском направлении. Их опубликовали журналисты проекта "Схемы", пишет УНН.
Детали
Фото сделаны спутниками Planet Labs 13 июня. Как отмечается, всего на оккупированном аэродроме Бердянска сейчас находятся по меньшей мере 27 вертолетов армии рф - пять Ка-52, девять Ми-8 или Ми-24 и тринадцать Ка-29.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что большинство вертолетов находятся там для поддержки сухопутных сил рф и усиления защиты от контрнаступления ВСУ.
Кроме того, военный эксперт Михаил Жирохов подчеркнул, что аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации рф, которые базируются в оккупированном Крыму.
Напомним
Силы обороны освободили село Новодаровка, сообщили в Запорожской отдельной бригаде территориальной обороны.