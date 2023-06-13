россия перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов с началом наступления ВСУ: появились спутниковые снимки

Детали

Фото сделаны спутниками Planet Labs 13 июня. Как отмечается, всего на оккупированном аэродроме Бердянска сейчас находятся по меньшей мере 27 вертолетов армии рф - пять Ка-52, девять Ми-8 или Ми-24 и тринадцать Ка-29.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что большинство вертолетов находятся там для поддержки сухопутных сил рф и усиления защиты от контрнаступления ВСУ.

Кроме того, военный эксперт Михаил Жирохов подчеркнул, что аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации рф, которые базируются в оккупированном Крыму.

Напомним

Силы обороны освободили село Новодаровка, сообщили в Запорожской отдельной бригаде территориальной обороны.