росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів з початком наступу ЗСУ: з'явилися супутникові знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. З'явились нові супутникові знімки, на яких видно, що росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів з початком наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. Їх опублікували журналісти проекту "Схеми", пише УНН.
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Фото зроблені супутниками Planet Labs 13 червня. Як зазначається, загалом на окупованому аеродромі Бердянська зараз перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії рф - п'ять Ка-52, дев'ять Мі-8 або Мі-24 та тринадцять Ка-29.
Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що більшість гелікоптерів перебувають там для підтримки сухопутних сил рф та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ.
Крім того, військовий експерт Михайло Жирохов підкреслив, що аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації рф, які базуються в окупованому Криму.
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