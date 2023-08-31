Россия наложила вето на проект резолюции в Совете безопасности ООН по санкциям против Мали

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«Первой была вынесена на голосование разработанная Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами резолюция, предусматривающая продление санкционного режима до 31 августа 2024 года и мандат группы экспертов ООН по мониторингу санкций до 30 сентября 2024 года. Он получил 13 голосов "за" в совете из 15 членов, но на него наложила вето Россия. Китай воздержался», — говорится в сообщении.

Детали

При этом Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, который предлагал продлить санкции против Мали на год, но сделать это продлением последним.

Этот проект не набрал минимум девяти голосов «за», необходимых для принятия. Во время голосования Россия была единственной страной, проголосовавшей за, Япония проголосовала против, а 13 стран воздержались.

Справочно

В августе 2020 года президент Мали был свергнут в результате государственного переворота, в котором участвовал полковник армии, который и принял присягу в качестве президента в июне 2021 года. Он наладил связи с российскими военными и группой Вагнера.

В июне хунта Мали приказала покинуть миротворческие силы ООН численностью почти 15 000 человек после десятилетия работы над прекращением джихадистского восстания. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш назвал это «беспрецедентным» решением.

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