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Україна та ООН спільно працюють над розслідуванням російських злочинів проти дітей - Кислиця

Україна та ООН спільно працюють над розслідуванням російських злочинів проти дітей - Кислиця

Київ • УНН

 • 565195 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН.  Україна та ООН спільно працюють над створенням робочої групи, яка буде займатися моніторингом та звітувати про тяжкі злочини проти дітей в Україні, вчинені російськими військами. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, передає УНН.

Деталі

“російські злочини проти дітей, як і ті, що чинилися нацистами в період Другої світової війни, є одними з найстрашніших маркерів цієї війни. Брутальність злочинів, які вчиняє росія, просто невимовна”, - заявив Кислиця.

Він наголосив, що відповідно до даних ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення рф велика кількість дітей зазнають психоемоційного впливу і страждають від ПТСР.

Цитата

“Український пріоритет – піклуватися про своїх дітей і забрати їх з полону росії. Це один із пріоритетів, який був визначений у мирному плані Формули миру, яка була визначена президентом України Володимиром Зеленським. З цією метою ми створили конструктивний діалог з Генеральним секретарем з питань дітей та військового конфлікту та запропонували спільну розробку заходів та робочої групи з моніторингу та звітування про тяжкі злочини проти дітей в Україні. Минулої п’ятниці було підписано цей документ”, - заявив Кислиця.

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