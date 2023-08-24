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Украина и ООН активно работают над расследованием российских злодеяний против детей - Кислиця

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН.  Украина и ООН совместно работают над созданием рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и отчитываться о тяжких преступлениях против детей в Украине, совершенных российскими войсками. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, передает УНН.

Детали

“российские преступления против детей, как и те, что совершались нацистами в период Второй мировой войны, являются одними из самых страшных маркеров этой войны. Брутальность преступлений, которые совершает россия, просто неописуема”, - заявил Кислица.

Он отметил, что согласно данным ООН, в результате полномасштабного вторжения рф большое количество детей подвергаются психоэмоциональному воздействию и страдают от ПТСР.

Цитата

“Украинский приоритет – заботиться о своих детях и забрать их из плена россии. Это один из приоритетов, который был определен в мирном плане Формулы мира, которая была определена президентом Украины Владимиром Зеленским. С этой целью мы создали конструктивный диалог с Генеральным секретарем по вопросам детей и военного конфликта и предложили совместную разработку мероприятий и рабочей группы по мониторингу и отчетности о тяжких преступлениях против детей в Украине. В прошлую пятницу был подписан этот документ”, - заявил Кислица.

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