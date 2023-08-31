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Росія наклала вето на проєкт резолюції в Раді безпеки ООН щодо санкцій проти Малі

Росія наклала вето на проєкт резолюції в Раді безпеки ООН щодо санкцій проти Малі

Київ • УНН

 • 807190 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Росія наклала вето і заблокувала проект резолюції Ради Безпеки ООН про санкції щодо Малі. Згідно з документом, санкційний режим, який діє з 2017 року, мав тривати до 31 серпня 2024 року. Про це пише АР, передає УНН.

Цитата

«Першою була винесена на голосування розроблена Францією та Об'єднаними Арабськими Еміратами резолюція, яка передбачає продовження режиму санкцій до 31 серпня 2024 року та мандат групи експертів ООН з моніторингу санкцій до 30 вересня 2024 року. Він отримав 13 голосів «за» в раді з 15 членів, але на нього наклала вето Росія. Китай утримався», — йдеться у повідомленні.

Деталі

При цьому Рада Безпеки ООН не ухвалила проект російської резолюції, який пропонував продовжити санкції проти Малі на рік, але зробити це продовженням останнім.

Цей проєкт не набрав мінімум дев’яти голосів «за», необхідних для ухвалення. Під час голосування Росія була єдиною країною, яка проголосувала за, Японія проголосувала проти, а 13 країн утрималися.

Довідково

У серпні 2020 року президента Малі було повалено в результаті державного перевороту, в якому брав участь полковник армії, який і склав присягу як президент у червні 2021 року. Він налагодив зв’язки з російськими військовими та групою Вагнера.

У червні хунта Малі наказала покинути миротворчі сили ООН чисельністю майже 15 000 осіб після десятиліття роботи над припиненням повстання джихадистів. Генеральний секретар Антоніу Гутерреш назвав це «безпрецедентним» рішенням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУкраїна та ООН спільно працюють над розслідуванням російських злочинів проти дітей - Кислиця

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