Росія наклала вето на проєкт резолюції в Раді безпеки ООН щодо санкцій проти Малі

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«Першою була винесена на голосування розроблена Францією та Об'єднаними Арабськими Еміратами резолюція, яка передбачає продовження режиму санкцій до 31 серпня 2024 року та мандат групи експертів ООН з моніторингу санкцій до 30 вересня 2024 року. Він отримав 13 голосів «за» в раді з 15 членів, але на нього наклала вето Росія. Китай утримався», — йдеться у повідомленні.

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При цьому Рада Безпеки ООН не ухвалила проект російської резолюції, який пропонував продовжити санкції проти Малі на рік, але зробити це продовженням останнім.

Цей проєкт не набрав мінімум дев’яти голосів «за», необхідних для ухвалення. Під час голосування Росія була єдиною країною, яка проголосувала за, Японія проголосувала проти, а 13 країн утрималися.

Довідково

У серпні 2020 року президента Малі було повалено в результаті державного перевороту, в якому брав участь полковник армії, який і склав присягу як президент у червні 2021 року. Він налагодив зв’язки з російськими військовими та групою Вагнера.

У червні хунта Малі наказала покинути миротворчі сили ООН чисельністю майже 15 000 осіб після десятиліття роботи над припиненням повстання джихадистів. Генеральний секретар Антоніу Гутерреш назвав це «безпрецедентним» рішенням.

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