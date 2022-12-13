россия хочет восстановить ссср и угрожает европейскому пути Молдовы - Санду

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"Для Республики Молдова эта война (в Украине, - ред.) представляет угрозу свободе нашей страны, нашей демократии и нашему европейскому пути. Я несколько раз слышала голоса из москвы о том, что там хотят восстановить советский союз. Это напрямую касается нас. Мы не хотим возвращаться в советский союз. Мы хотим жить в свободном обществе, в демократической стране", - заявила она.

Детали

По словам Санду, россия стремится к приходу пророссийских властей в Молдове, поскольку не хочет допустить выхода Кишинева из сферы своего влияния. Для этого, подчеркнула президент, москва сначала искусственно создала энергетический кризис, который привел к массовому росту цен, а затем финансировала массовые протесты в стране через своих агентов.

"Понятно, что москва хочет иметь в Кишиневе пророссийское правительство. Это не секрет. Есть попытки дестабилизировать ситуацию проплаченными акциями протеста, используя энергетическую ситуацию и очень высокие цены на газ и электроэнергию, уменьшая объемы поставок по контракту, который мы имеем с" Газпромом". Это одностороннее решение Газпрома, не имеющее законных оснований. Все эти элементы направлены на подрыв проевропейского правительства в Кишиневе", - отметила она.

Напомним

8 декабря в Молдове приняли новый Кодекс о выборах. Представители россии уже выразили свое недовольство некоторыми его нормами.