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Молдова ухвалила новий Виборчий кодекс. З боку росії посипалися погрози

Молдова ухвалила новий Виборчий кодекс. З боку росії посипалися погрози

Київ • УНН

 • 948918 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні молдавські парламентарі ухвалили новий Кодекс про вибори. Представники росії вже висловили своє невдоволення деякими його нормами, повідомляє УНН.

Про кодекс

Новий кодекс змінює правила формування Центральної виборчої комісії. Як повідомляє видання NewsMaker, участь у формуванні комісії братимуть участь президент, уряд, Вища рада магістратури та парламент (два кандидати від більшості, один від громадських організацій, що спеціалізуються на виборчих процесах, один від опозиції). Термін повноважень членів ЦВК становитиме шість років, з можливістю переобрання на два терміни.

Крім того, тепер виборці мають різну кількість днів для голосування. Раніше вибори, незалежно від їхнього типу, округу та за будь-яких обставин проводилися в неділю, протягом одного дня. Тепер запроваджується можливість голосування протягом двох днів, але лише за певних обставин, наприклад, у разі пандемії.

Кодекс про вибори регламентував у тому числі відкриття виборчих дільниць, призначених для мешканців Придністров'я. У старій версії закону зазначено, що ЦВК «організовує дільниці для мешканців лівого берега». Тепер же норма стала більш «розмитою» - ЦВК «може організувати».

Ще однією нормою, яка вже піддалася критиці з боку росії, стала норма про скасування можливості виборця обирати мову його бюлетеня. У кодексі зазначається, що виборчі бюлетені складаються румунською мовою, але з метою сприяння участі етнічних меншин у виборах можуть бути складені й іншою мовою — на прохання виборчих органів відповідного виборчого округу.

Позиція Росії

Офіційний представник мзс росії марія захарова прокоментувала ухвалення у Молдові нового Кодексу про вибори. Вона заявила, що відмова від друку виборчих бюлетенів російською мовою призведе до утиску прав російськомовного населення Молдови і завдасть збитків двостороннім відносинам з росією.

«Ми закликаємо керівництво Молдови виявити здоровий глузд і не робити дій, які можуть призвести до загострення і без того напруженої ситуації в республіці та завдати шкоди двостороннім відносинам з росією», — заявила Захарова.

Також представник російського мзс заявила, що в Молдові близько 80% жителів володіють російською мовою «тією чи іншою мірою», а понад 220 тис. мають російське громадянство.

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