Молдова приняла новый Избирательный кодекс. Со стороны россии посыпались угрозы

О кодексе

Новый кодекс меняет правила формирования Центральной избирательной комиссии. Как сообщает издание NewsMaker, участие в формировании комиссии будут принимать Президент, правительство, Высшей совет магистратуры и парламент (два кандидата от большинства, один от общественных организация, специализирующихся на избирательных процессах, один от оппозиции). Срок полномочий членов ЦИК составит шесть лет, с возможностью переизбрания на два срока.

Кроме того, теперь у избирателей будет разное число дней для голосования. Ранее выборы, независимо от их типа, округа и при любых обстоятельствах проводились по воскресеньям, в течение одного дня. Теперь вводится возможность голосования в течение двух дней, но только в определённых обстоятельствах, например, в случае пандемии.

Кодекс о выборах регламентировал в том числе и открытие избирательных участков, предназначенных для жителей Приднестровья. В старой версии закона указано, что ЦИК «организовывает участки для жителей левого берега». Теперь же норма стала более «размытой» - ЦИК «может организовать».

Еще одной нормой, которая уже подверглась критике со стороны рф, стала норма об отмени возможности избирателя выбирать язык его бюллетеня. В кодексе указывается, что избирательные бюллетени составляются на румынском языке, но в целях содействия участию этнических меньшинств в выборах могут быть составлены и на другом языке — по просьбе избирательных органов соответствующего избирательного округа.

Позиция рф

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала принятие в Молдове нового Кодекса о выборах. Она заявила, что отказ от печати избирательных бюллетеней на русском языке приведет к ущемлению прав русскоязычного населения Молдовы и нанесет ущерб двусторонним отношениям с россией.

«Мы призываем руководство Молдовы проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряженной ситуации в республике и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией», — заявила Захарова.

Также представитель российского МИД заявила, что в Молдове около 80% жителей владеют русским языком «в той или иной мере», а более 220 тыс. имеют российское гражданство.