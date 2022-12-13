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росія хоче віднновити срср і загрожує європейському шляху Молдови - Санду

росія хоче віднновити срср і загрожує європейському шляху Молдови - Санду

Київ • УНН

 • 639341 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Молдови Мая Санду в інтерв'ю румунському виданню rfi.ro заявила, що росія хоче відновити радянський союз та намагається повалити демократичний проєвропейський уряд у Кишиневі, передає УНН.

Цитата

"Для Республіки Молдова ця війна (в Україні - ред.) є загрозою свободі нашої країни, нашій демократії та нашому європейському шляху. Я кілька разів чула голоси з москви про те, що там хочуть відновити радянський союз. Це безпосередньо стосується нас. Ми не хочемо повертатися в радянський союз. Ми хочемо жити у вільному суспільстві, в демократичній країні", - заявила вона.

Деталі

За словами Санду, росія прагне приходу проросійської влади в Молдові, оскільки не хоче допустити виходу Кишинева зі сфери свого впливу. Для цього, наголосила президент, москва спочатку штучно створила енергетичну кризу, яка призвела до масового зростання цін, а потім фінансувала масові протести в країні через своїх агентів.

"Зрозуміло, що москва хоче мати в Кишиневі проросійський уряд. Це не секрет. Є спроби дестабілізувати ситуацію проплаченими акціями протесту, використовуючи енергетичну ситуацію і дуже високі ціни на газ і електроенергію, зменшуючи обсяги поставок за контрактом, який ми маємо з "Газпромом". Це одностороннє рішення Газпрому, яке не має законних підстав. Усі ці елементи спрямовані на підрив проєвропейського уряду в Кишиневі", - зауважила вона.

Нагадаємо

8 грудня у Молдові ухвалили новий Кодекс про вибори. Представники росії вже висловили своє невдоволення деякими його нормами.

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