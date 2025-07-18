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«Росгвардия» агитирует молодежь вступать в свои ряды

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Российские силовики агитируют молодежь поступать на службу в Росгвардию под видом образовательных мероприятий. Они проводят лекции и раздают пропагандистские брошюры, манипулируя историей.

«Росгвардия» агитирует молодежь вступать в свои ряды

россияне под видом образовательных и воспитательных мероприятий агитируют молодежь поступать на службу в росгвардию. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Тыловые полицейские из "росгвардии" встретились с совершеннолетними активистами кремлевского "движения первых", чтобы агитировать их поступать на службу

- говорится в сообщении ЦНС.

В Центре нацсопротивления сообщили, что мероприятие подали как "профориентацию":

▪️ молодежь водили по кабинетам росгвардейцев

▪️ раздавали пропагандистские брошюры

▪️ проводили лекции о "великой отечественной", манипулируя историей

"Кремль готовит себе новых "кадровых резервистов", используя пропаганду как инструмент рекрутинга", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне используют украинских детей для сбора FPV-дронов. Обучение происходит в детских лагерях, где школьников готовят к технической работе на армию оккупанта.

Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной Херсонщине - ЦНС27.06.25, 19:10 • 2924 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Украина
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