«Росгвардия» агитирует молодежь вступать в свои ряды
Киев • УНН
Российские силовики агитируют молодежь поступать на службу в Росгвардию под видом образовательных мероприятий. Они проводят лекции и раздают пропагандистские брошюры, манипулируя историей.
россияне под видом образовательных и воспитательных мероприятий агитируют молодежь поступать на службу в росгвардию. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Тыловые полицейские из "росгвардии" встретились с совершеннолетними активистами кремлевского "движения первых", чтобы агитировать их поступать на службу
В Центре нацсопротивления сообщили, что мероприятие подали как "профориентацию":
▪️ молодежь водили по кабинетам росгвардейцев
▪️ раздавали пропагандистские брошюры
▪️ проводили лекции о "великой отечественной", манипулируя историей
"Кремль готовит себе новых "кадровых резервистов", используя пропаганду как инструмент рекрутинга", - добавили в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины россияне используют украинских детей для сбора FPV-дронов. Обучение происходит в детских лагерях, где школьников готовят к технической работе на армию оккупанта.
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