"росгвардія" агітує молодь вступати до своїх лав
Київ • УНН
російські силовики агітують молодь вступати на службу до росгвардії під виглядом освітніх заходів. Вони проводять лекції та роздають пропагандистські брошури, маніпулюючи історією.
росіяни під виглядом освітніх та виховних заходів агітують молодь вступати на службу до росгвардії. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Тилові поліцаї з "росгвардії" зустрілися з повнолітніми активістами кремлівського "рух перших", аби агітувати їх вступати на службу
У Центрі нацспротиву повідомили, що захід подали як "профорієнтацію":
▪️ молодь водили по кабінетах росгвардійців
▪️ роздавали пропагандистські брошури
▪️ проводили лекції про "велику вітчизняну", маніпулюючи історією
"Кремль готує собі нових "кадрових резервістів", використовуючи пропаганду як інструмент рекрутингу", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України росіяни використовують українських дітей для збирання FPV-дронів. Навчання відбувається у дитячих таборах, де школярів готують до технічної роботи на армію окупанта.
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