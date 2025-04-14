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Рори Макилрой завершает карьеру после окончательной победы в Большом шлеме по гольфу

Киев • УНН

 • 6348 просмотра

Североирландский гольфист Рори Макилрой выиграл US Masters, став лишь шестым игроком, получившим Большой шлем. В финале он победил Джастина Роуза в серии плей-офф.

Рори Макилрой завершает карьеру после окончательной победы в Большом шлеме по гольфу

Североирландский профессиональный гольфист Рори Макилрой завершил свою карьеру завоеванием Большого шлема по гольфу, выиграв турнир US Masters. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

US Masters стал последним крупным турниром, в котором должен был победить Макилрой, чтобы завершить Большой шлем современного гольфа. Это удалось лишь пяти другим игрокам до него.

Макилрой, который делал свою 11-ю попытку выиграть турнир Большого шлема, столкнулся с Джастином Роузом в внезапной серии плей-офф, которая должна была определить чемпиона US Masters, после того, как они закончили ничью на 11 ударов под конец регламента в воскресенье.

В этой игре нужно быть вечным оптимистом. Я говорил это до посинения, но я действительно верю, что сейчас я лучший игрок, чем 10 лет назад. Очень трудно оставаться терпеливым, возвращаться, чтобы сделать это

- сказал Макилрой, выступая на пресс-конференции после своей победы.

Перед тем, как надеть заветный зеленый пиджак на церемонии презентации, североирландец сказал: "Я уже 17-й раз приезжаю сюда, и мне стало интересно, когда же наступит мое время! Для меня это большая честь, я очень взволнован и горжусь тем, что могу называть себя чемпионом Мастерс".

Справка

Большой шлем по гольфу – это победа в серии турниров, а именно US Masters, Открытом чемпионате Соединенных Штатов, открытом чемпионате Великобритании и чемпионате профессионального тура Америки (ПГА).

Аналогичные "Большие шлемы" есть в регби, Формуле-1, бейсболе и бридже.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп победил на чемпионате в собственном гольф-клубе. Об этом Глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, вероятно, мой последний, в Международном гольф-клубе Трампа, в округе Палм-Бич, штат Флорида. Такая большая честь!", - отметил Трамп.

Известный гольф-клуб Trump Turnberry в Шотландии, который принадлежит Дональду Трампу, подвергся акту вандализма со стороны пропалестинских протестующих. Здание клуба было разрисовано красной краской, а на зеленом газоне был нарисован огромный лозунг "Газа не продается".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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