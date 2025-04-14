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Financial Times

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The Guardian

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Рорі Макілрой завершує кар'єру після остаточної перемоги у Великому шоломі з гольфу

Київ • УНН

 • 6587 перегляди

Північноірландський гольфіст Рорі Макілрой виграв US Masters, ставши лише шостим гравцем, який здобув Великий шолом. У фіналі він переміг Джастіна Роуза в серії плей-офф.

Рорі Макілрой завершує кар'єру після остаточної перемоги у Великому шоломі з гольфу

Північноірландський професійний гольфіст Рорі Макілрой завершив свою кар'єру здобуттям Великого шолома з гольфу, вигравши турнір US Masters. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

US Masters став останнім великим турніром, у якому мав перемогти Макілрой, щоб завершити Великий шолом сучасного гольфу. Це вдалося лише п'ятьом іншим гравцям до нього.

Макілрой, який робив свою 11-ту спробу виграти турнір Великого шолома, зіткнувся з Джастіном Роузом у раптовій серії плей-офф, яка мала визначити чемпіона US Masters, після того, як вони закінчили нічию на 11 ударів під кінець регламенту в неділю.

У цій грі потрібно бути вічним оптимістом. Я говорив це до посиніння, але я справді вірю, що зараз я кращий гравець, ніж 10 років тому. Дуже важко залишатися терплячим, повертатися, щоб зробити це

- сказав Макілрой, виступаючи на прес-конференції після своєї перемоги.

Перед тим, як одягнути омріяний зелений піджак на церемонії презентації, північноірландець сказав: "Я вже 17-й раз приїжджаю сюди, і мені стало цікаво, коли ж настане мій час! Для мене це велика честь, я дуже схвильований і пишаюся тим, що можу називати себе чемпіоном Мастерс".

Довідково

Великий шолом з гольфу – це перемога у серії турнірів, а саме US Masters, Відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів, відкритому чемпіонаті Великої Британії та чемпіонаті професійного туру Америки (ПГА).

Аналогічні "Великі шоломи" є в регбі, Формулі-1, безболі та бриджі.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп переміг на чемпіонаті у власному гольф-клубі. Про це Глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я щойно виграв чемпіонат гольф-клубу, мабуть, мій останній, у Міжнародному гольф-клубі Трампа, в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Така велика честь!", - зазначив Трамп.

Відомий гольф-клуб Trump Turnberry у Шотландії, що належить Дональду Трампу, зазнав акту вандалізму з боку пропалестинських протестувальників. Будівля клубу була розмальована червоною фарбою, а на зеленому газоні був намальований величезний лозунг "Газа не продається".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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