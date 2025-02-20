Родственники заместителя министра юстиции ведут бизнес в Крыму и поддерживают власть рф

Близкие родственники заместителя министра юстиции Андрея Гайченко не только продолжают вести бизнес в оккупированном Крыму, но и открыто поддерживают российскую власть. В частности, речь идет о членстве в прокремлевских политических партиях, финансировании бюджета страны-агрессора и получении российских паспортов еще в 2014 году.

Российский след в семье Гайченко

Как выяснили журналисты, гражданская жена Гайченко - Наталья Мильгром - происходит из семьи, которая с 2014 года активно сотрудничает с оккупационной администрацией Крыма. Ее отец Юрий Мильгром продолжает вести бизнес в Крыму, платя налоги в российский бюджет, а родной брат Эдуард Мильгром - открыто поддержал оккупационные власти и даже стал депутатом Керченского горсовета.

Еще в 2016 году Эдуард Мильгром попал в базу "Миротворец" как пособник российских оккупантов и представитель партии "Патриоты России".

Однако это не помешало его сестре и жене Гайченко занять должность в государственном предприятии Украины - "Национальные информационные системы", которое является структурным подразделением Министерства юстиции и держателем национальных реестров, в частности физических и юридических лиц, и их имущества. В 2020 году ее как сожительницу начинает декларировать Андрей Гайченко.

В комментарии УНН Гайченко отметил, что с 2022 года не проживает с Натальей Мильгром вместе и якобы не знает о деятельности ее родителей. Сейчас она вместе с их сыном проживает в Польше. Впрочем, по данным источников, семья Мильгромов получила российские паспорта еще в марте 2014 года, когда Крым только аннексировали. Мог ли заместитель министра юстиции об этом не знать? Маловероятно.

"С 2022 года мы с Натальей Мильгром проживаем отдельно. Она живет с нашим сыном в Республике Польша, где арендует однокомнатную квартиру. Владельцем арендованного жилья, насколько мне известно, является гражданин Польши", - комментирует ситуацию заместитель министра юстиции.

Элитная недвижимость и имущество, записанное на родителей

Кроме семейных связей с оккупантами, внимание журналистов привлекло и состояние Андрея Гайченко, большинство которого оформлено на его родителей.

По декларации, чиновник проживает в квартире в центре Киева, принадлежащей его отцу - профессору НУБиП Украины Виталию Гайченко, биологу и радиоэкологу. Он же является владельцем двух паркомест в престижном ЖК.

Впрочем, журналисты обнаружили, что в собственности семьи Гайченко есть значительно больше элитного имущества:

- Всего четыре квартиры в Киеве, в частности на ул. Евгения Коновальца и Волгоградской, Предславинской и Никольско-Ботанической.

- Два дома в пригороде - один в селе Гатное, другой в Вышгородском районе.

- Пять земельных участков общей площадью полгектара.

Сам Гайченко признает часть недвижимости, но утверждает, что другая часть - была некорректно указана журналистами. В частности это касается трех квартир в центре столицы: на ул. Предславинской и Никольско-Ботанической. Относительно дома в Вышгородском районе - говорит, что он был продан в 2013 году. Однако данные в реестре свидетельствуют о сомнительности слов заместителя министра, но требуют уточнений, поэтому будут освещены в отдельном материале.

Между тем Гайченко утверждает, что его отец имел достаточно подтвержденных доходов для приобретения недвижимости, поскольку "много лет работал в научной сфере, руководил международными грантовыми исследованиями поведения животных в Чернобыльской зоне и занимался „другими видами деятельности".

"По вопросам об источниках доходов и стоимости имущества сообщаю, что мои родители всю жизнь работали в сфере науки и высшего образования. Отец занимал руководящие должности, в частности занимался руководством одного из крупнейших частных научно-образовательных предприятий Украины. Кроме того, более 10 лет руководил международными грантовыми исследованиями в 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС в период 1986-1997 годов, занимался другими видами деятельности. Родители не находились на государственной службе.

Важно отметить, что приобретение этой и другой недвижимости происходило постепенно в течение длительного периода - с 2000 до 2017 года", - говорится в комментарии Гайченко на запрос УНН.

Впрочем, объяснений относительно общей стоимости активов семьи и реальных источников финансирования такого имущества Гайченко не предоставил. Мог ли отец и мать чиновника, которые всю жизнь занимаются археологией и наукой приобрести недвижимость, которая по рыночной цене может достигать миллионов долларов - УНН сейчас проверяет эту информацию.

Интересно, что в 2019 году Гайченко получил подарок от ООО "Порше Украина" на сумму 7 317 грн, хотя в своей декларации никаких авто этого бренда не указывает. Примерно такую цифру заместитель министра указывает и как стоимость квартиры его сожительницы в Киеве - 6 652 грн.

Политические риски и вопросы к Минюсту

Факт трудоустройства Натальи Мильгром в подразделение Минюста, отвечающее за государственные реестры, вызывает обоснованные вопросы относительно национальной безопасности. Особенно на фоне того, что ее семья активно сотрудничает с оккупационными властями Крыма, а в конце прошлого года произошел самый масштабный сбой всех реестров Минюста.

При этом Гайченко опровергает, что поспособствовал ее назначению, хотя в этот же период начал декларировать ее как сожительницу.

Кем был Гайченко до Минюста?

До назначения в министерство юстиции Андрей Гайченко работал в юридической компании "Integrites", принадлежащей Руслану Бернацкому - мужу Натальи Бернацкой, которая в свою очередь была первым заместителем главы Минюста времен президентства Петра Порошенко. При этом, Минюст в течение 2014-2018 годов привлекал именно "Integrites" для консультирования. В частности именно в это время (2017 год), как вспоминает Гайченко в комментарии УНН, его семья приобрела в собственность элитную недвижимость в центре столицы на Печерске: квартиру и два паркоместа по ул.

Добавим, что УНН направил запрос и к министру юстиции Ольге Стефанишиной с просьбой прокомментировать вышеупомянутую информацию, впрочем, ответа на время выхода материала от нее не получил.