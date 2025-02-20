Родичі заступника міністра юстиції ведуть бізнес у Криму та підтримують владу рф

Близькі родичі заступника міністра юстиції Андрія Гайченка не лише продовжують вести бізнес в окупованому Криму, а й відкрито підтримують російську владу. Зокрема, мова йде про членство у прокремлівських політичних партіях, фінансування бюджету країни-агресора та отримання російських паспортів ще у 2014 році.

Російський слід у родині Гайченка

Як з’ясували журналісти, цивільна дружина Гайченка – Наталія Мільгром – походить з родини, що з 2014 року активно співпрацює з окупаційною адміністрацією Криму. Її батько Юрій Мільгром продовжує вести бізнес у Криму, сплачуючи податки до російського бюджету, а рідний брат Едуард Мільгром – відкрито підтримав окупаційну владу та навіть став депутатом Керченської міськради.

Ще у 2016 році Едуард Мільгром потрапив до бази "Миротворець" як пособник російських окупантів та представник партії "Патріоти Росії".

Проте це не завадило його сестрі і дружині Гайченко обійняти посаду у державному підприємстві України – "Національні інформаційні системи", що є структурним підрозділом Міністерства юстиції та держателем національних реєстрів, зокрема фізичних та юридичних осіб, і їх майна. У 2020 році її як співмешканку починає декларувати Андрій Гайченко.

У коментарі УНН Гайченко зазначив, що з 2022 року не проживає з Наталією Мільгром разом і начебто не знає про діяльність її батьків. Наразі вона разом з їх сином проживає у Польщі. Втім, за даними джерел, родина Мільгромів отримала російські паспорти ще у березні 2014 року, коли Крим тільки анексували. Чи міг заступник міністра юстиції про це не знати? Малоймовірно.

"З 2022 року ми з Наталією Мільгром проживаємо окремо. Вона мешкає з нашим сином у Республіці Польща, де орендує однокімнатну квартиру. Власником орендованого житла, наскільки мені відомо, є громадянин Польщі", - коментує ситуацію заступник міністра юстиції.

Елітна нерухомість та майно, записане на батьків

Окрім сімейних зв’язків із окупантами, увагу журналістів привернув і статок Андрія Гайченка, більшість якого оформлена на його батьків.

За декларацією, чиновник проживає у квартирі в центрі Києва, що належить його батькові – професору НУБіП України Віталію Гайченку, біологу та радіоекологу. Він же є власником двох паркомісць у престижному ЖК.

Втім, журналісти виявили, що у власності родини Гайченка є значно більше елітного майна:

• Загалом чотири квартири у Києві, зокрема на вул. Євгена Коновальця та Волгоградській, Предславинській та Микільсько-Ботанічній.

• Два будинки у передмісті – один у селі Гатне, інший у Вишгородському районі.

• П’ять земельних ділянок загальною площею пів гектара.

Сам Гайченко визнає частину нерухомості, але стверджує, що інша частина - була некоректно зазначена журналістами. Зокрема це стосується трьох квартир у центрі столиці: на вул. Предславинській та Микільсько-Ботанічний. Щодо будинку у Вишгородському районі - каже, що він був проданий у 2013 році. Проте дані в реєстрі свідчать про сумнівність слів заступника міністра, але потребують уточнень, тож будуть висвітлені в окремому матеріалі.

Тим часом Гайченко стверджує, що його батько мав достатньо підтверджених доходів для придбання нерухомості, оскільки "багато років працював у науковій сфері, керував міжнародними грантовими дослідженнями поведінки тварин у Чорнобильській зоні та займався "іншими видами діяльності".

"Щодо питань про джерела доходів та вартість майна повідомляю, що мої батьки все життя працювали у сфері науки та вищої освіти. Батько обіймав керівні посади, зокрема займався керівництвом одного з найбільших приватних науково-освітніх підприємств України. Крім того, понад 10 років керував міжнародними грантовими дослідженнями в 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС у період 1986-1997 років, займався іншими видами діяльності. Батьки не перебували на державній службі.

Важливо зазначити, що набуття цієї та іншої нерухомості відбувалося поступово впродовж тривалого періоду – від 2000 до 2017 року", - йдеться у коментарі Гайченко на запит УНН.

Втім, пояснень щодо загальної вартості активів родини та реальних джерел фінансування такого майна Гайченко не надав. Чи міг батько та мати чиновника, які все життя займаються археологією та наукою придбати нерухомість, що за ринковою ціною можуть сягати мільйонів доларів - УНН наразі перевіряє цю інформацію.

Цікаво, що у 2019 році Гайченко отримав подарунок від ТОВ "Порше Україна" на суму 7 317 грн, хоча у своїй декларації жодних авто цього бренду не вказує. Приблизно таку цифру заступник міністра вказує і як вартість квартири його співмешканки у Києві - 6 652 грн.

Політичні ризики та питання до Мін’юсту

Факт працевлаштування Наталії Мільгром до підрозділу Мін’юсту, який відповідає за державні реєстри, викликає обґрунтовані питання щодо національної безпеки. Особливо на фоні того, що її родина активно співпрацює з окупаційною владою Криму, а наприкінці минулого року стався наймасштабніший збій усіх реєстрів Мінюсту.

При цьому Гайченко спростовує, що посприяв її призначенню, хоча у цей же період почав декларувати її як співмешканку.

Ким був Гайченко до Мінюсту?

До призначення в міністерство юстиції Андрій Гайченко працював у юридичній компанії "Integrites", що належить Руслану Бернацькому - чоловіку Наталії Бернацької, яка своєю чергою була першою заступницею очільника Мінʼюсту часів президентства Петра Порошенко. При цьому, Мінʼюст впродовж 2014-2018 років залучав саме "Integrites" для консультування. Зокрема саме в цей час (2017 рік), як згадує, Гайченко у коментарі УНН, його родина набула у власність елітну нерухомість у центрі столиці на Печерську: квартиру та два паркомісця по вул. Євгена Коновальця.

Додамо, що УНН надіслав запит і до міністра юстиції Ольги Стефанішиної з проханням прокоментувати вищезазначену інформацію, втім, відповіді на час виходу матеріалу від неї не отримав.