"Родительское счастье": НБУ ввел в обращение памятную монету

Национальный банк Украины в пятницу, 1 марта, ввел в обращение новую памятную монету "Родительское счастье". Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

На ее аверсе размещена композиция: родительские руки, которые нежно держат ножки младенца как символ доверия, защиты и любви, объединяющей семью. На реверсе изображен ребенок, который мирно спит на мягких облаках среди игрушек (выполнено цветной печатью). Над младенцем - погремушка, сияющая на фоне ночного неба и дарит беззаботные сны, ощущение покоя и уюта, - говорится в сообщении.

Детали

Памятная монета "Родительское счастье" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен. Тираж монеты - до 100 000 штук (в сувенирной упаковке).

В НБУ отметили, что с 7 марта 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ и банках-дистрибьюторах (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк").

Всего через интернет-магазин НБУ планируют реализовать 25 тысяч памятных монет, из них в первый день продажи - 15 тысяч.

Напомним

В День влюбленных, 14 февраля, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Любовь" номиналом 5 гривен.