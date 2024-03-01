"Батьківське щастя": НБУ ввів в обіг пам'ятну монету
Київ • УНН
НБУ випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень, на якій зображені батьківські руки, що тримають дитину, як символ родинної любові та довіри.
Національний банк України у п'ятницю, 1 березня, увів в обіг нову пам'ятну монету "Батьківське щастя". Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.
На її аверсі розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину. На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям - брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку,
Деталі
Пам’ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Тираж монети – до 100 000 штук (у сувенірній упаковці).
У НБУ зазначили, що із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").
Загалом через інтернет-магазин НБУ планують реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу - 15 тисяч.
Нагадаємо
В День закоханих, 14 лютого, Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання" номіналом 5 гривень.