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Семья Пола Ури подтвердила смерть британца во вражеском плену

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Британский гуманитарный работник, которого держало "днр" на оккупированных территориях в Украине, умер, подтвердил Sky News член семьи, пишет УНН.

Детали

Считается, что Пол Ури умер пять дней назад "из-за болезни", согласно информации, которую его семья получила от министерства иностранных дел.

Ему было предъявлено обвинение в "наемной деятельности" после взятия в плен "днр" на востоке Украины. По данным Guardian, Пол Ури не участвовал в боевых действиях и был волонтером.

45-летнего Ури задержали на контрольно-пропускном пункте за пределами города Запорожья на юго-востоке 25 апреля вместе с 22-летним Диланом Хили, британским волонтером.

РосСМИ со ссылкой на "днр" заявили сегодня о смерти Ури.

В ответ его мать Линда Ури заявила в своем посту в интернете, что она "совершенно опустошена".

Представитель офиса премьер-министра страны сказал, что министерство иностранных дел "срочно расследует" сообщения, добавив, что "мы, очевидно, мысленно с его семьей и друзьями".

Дополнение

Двое других британцев и марокканец, попавших в плен во время боев за Украину, получили от "днр" смертельные "приговоры".

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