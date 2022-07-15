Окупанти заявили про смерть у полоні британця Пола Урі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У "днр" на тимчасово окупованих територіях Донецької області повідомили про смерть взятого в полон британця Пола Урі, про що пишуть росЗМІ, інформує УНН.
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РосЗМІ повідомили, що британець Пол Урі помер "від хвороб та стресу" у полоні "днр".
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За даними Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.
Голова організації Presidium Network, яка займається гуманітарною допомогою у зонах конфліктів, Домінік Бірн розповів AP, що його та ще одного британця Ділана Гілі затримали під час спроби евакуювати родину з Дніпрорудного.