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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти заявили про смерть у полоні британця Пола Урі

Окупанти заявили про смерть у полоні британця Пола Урі

Київ • УНН

 • 299625 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У "днр" на тимчасово окупованих територіях Донецької області повідомили про смерть взятого в полон британця Пола Урі, про що пишуть росЗМІ, інформує УНН.

Деталі

РосЗМІ повідомили, що британець Пол Урі помер "від хвороб та стресу" у полоні "днр".

Доповнення

За даними Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.

Голова організації Presidium Network, яка займається гуманітарною допомогою у зонах конфліктів, Домінік Бірн розповів AP, що його та ще одного британця Ділана Гілі затримали під час спроби евакуювати родину з Дніпрорудного. 

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