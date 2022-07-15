оккупанты заявили о смерти в плену британца Пола Ури
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В "днр" на временно оккупированных территориях Донецкой области сообщили о смерти взятого в плен британца Пола Ури, о чем пишут росСМИ, информирует УНН.
Детали
РосСМИ сообщили, что британец Пол Ури умер "от болезней и стресса" в плену "днр".
Дополнение
По данным Guardian, Пол Ури не участвовал в боевых действиях и был волонтером.
Глава организации Presidium Network, которая занимается гуманитарной помощью в зонах конфликтов, Доминик Бирн рассказал AP, что его и еще одного британца Дилана Хили задержали при попытке эвакуировать семью из Днепрорудного.