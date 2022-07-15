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Родина Пола Урі підтвердила смерть британця у ворожому полоні

Родина Пола Урі підтвердила смерть британця у ворожому полоні

Київ • УНН

 • 418357 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Британський гуманітарний працівник, якого тримало "днр" на окупованих територіях в Україні, помер, підтвердив Sky News член сім'ї, пише УНН.

Деталі

Вважається, що Пол Урі помер п'ять днів тому "через хворобу", згідно з інформацією, яку його родина отримала від міністерства закордонних справ.

Йому було висунуто обвинувачення у "найманській діяльності" після взяття в полон "днр" на сході України. За даними Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.

45-річного Урі затримали на контрольно-пропускному пункті за межами міста Запоріжжя на південному сході 25 квітня разом із 22-річним Діланом Гілі, британським волонтером.

РосЗМІ з посиланням на "днр" заявили сьогодні про смерть Урі.

У відповідь його мати Лінда Урі заявила у своєму пості в інтернеті, що вона "абсолютно спустошена".

Представник офісу прем'єр-міністра країни сказав, що міністерство закордонних справ "терміново розслідує" повідомлення, додавши, що "ми, очевидно, у думках з його родиною та друзями".

Доповнення

Двоє інших британців та марокканець, які потрапили в полон під час боїв за Україну, отримали від "днр" смертельні "вироки".

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