Родина Пола Урі підтвердила смерть британця у ворожому полоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Британський гуманітарний працівник, якого тримало "днр" на окупованих територіях в Україні, помер, підтвердив Sky News член сім'ї, пише УНН.
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Вважається, що Пол Урі помер п'ять днів тому "через хворобу", згідно з інформацією, яку його родина отримала від міністерства закордонних справ.
Йому було висунуто обвинувачення у "найманській діяльності" після взяття в полон "днр" на сході України. За даними Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.
45-річного Урі затримали на контрольно-пропускному пункті за межами міста Запоріжжя на південному сході 25 квітня разом із 22-річним Діланом Гілі, британським волонтером.
РосЗМІ з посиланням на "днр" заявили сьогодні про смерть Урі.
У відповідь його мати Лінда Урі заявила у своєму пості в інтернеті, що вона "абсолютно спустошена".
Представник офісу прем'єр-міністра країни сказав, що міністерство закордонних справ "терміново розслідує" повідомлення, додавши, що "ми, очевидно, у думках з його родиною та друзями".
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Двоє інших британців та марокканець, які потрапили в полон під час боїв за Україну, отримали від "днр" смертельні "вироки".