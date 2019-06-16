Семья Бари Алибасова планирует вывезти его для реабилитации из России

$41.320.07
47.030.11
ukru
США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
05:58 • 1684 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 39429 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 90457 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 134986 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 126214 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 70722 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75657 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188735 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150769 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158978 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 3626 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 9720 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 13687 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 12448 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 16875 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 134986 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 126214 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 94377 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 105821 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 135650 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11654 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14029 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16470 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19321 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21000 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Семья Бари Алибасова планирует вывезти его для реабилитации из России

Киев • УНН

 • 13725 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Семья продюсера Бари Алибасова планирует вывезти его из России для прохождения реабилатации. Они намерены перевезти его в Казахстан для необходимого после отравления лечения. Об этом сообщил в субботу российскому агентству ТАСС PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин со ссылкой на сына музыканта Бари Алибасова - младшего, передает УНН.

Семья Бари Алибасова планирует вывезти его для реабилитации из России

"На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное одиночество, - процитировал слова Алибасова-младшего Горжанкин. - Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, расположенном в труднодоступном горном районе. В случае экстренной госпитализации на месте есть вертолетное сообщение".

Он также отметил, что после того, что произошло, семья получила предложения помощи как со стороны простых граждан Казахстана, так и со стороны властей этой страны. Горжанкин напомнил, что Алибасов родился в Восточно-Казахстанской области, детство и юность артиста прошли в Казахстане.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Так, 11 июня, российские СМИ сообщили, что Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней искусственной комы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74