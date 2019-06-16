Семья Бари Алибасова планирует вывезти его для реабилитации из России

"На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное одиночество, - процитировал слова Алибасова-младшего Горжанкин. - Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, расположенном в труднодоступном горном районе. В случае экстренной госпитализации на месте есть вертолетное сообщение".

Он также отметил, что после того, что произошло, семья получила предложения помощи как со стороны простых граждан Казахстана, так и со стороны властей этой страны. Горжанкин напомнил, что Алибасов родился в Восточно-Казахстанской области, детство и юность артиста прошли в Казахстане.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Так, 11 июня, российские СМИ сообщили, что Бари Алибасов пришел в себя после пяти дней искусственной комы.