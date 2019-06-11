Барі Алібасов прийшов до тями
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Барі Алібасов прийшов до тями після п'яти днів штучної коми, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
PR-директор продюсера Вадим Горжанкін, посилаючись на сина Барі Алібасова- молодшого, розповів, що музикант прийшов до тями, проте поки не може говорити і навіть не пам'ятає свого імені.
Горжакін процитував заяву сина Алібасова: "На жаль, ще залишається ризик внутрішньої кровотечі після сходу струпа на місцях опіків, що може привести до летального результату. Сказати, що цього ризику немає, можна буде тільки через пару днів. Зараз лікарі проводять всю необхідну діагностику і складають план подальшого лікування продюсера ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, фахівці визнали упаковку "Крота", яким отруївся продюсер, невідповідною закону.