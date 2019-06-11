Бари Алибасов пришел в себя

PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, ссылаясь на сына Бари Алибасова- младшего, рассказал, что музыкант пришел в себя, однако пока не может говорить и даже не помнит своего имени.



Горжакин процитировал заявление сына Алибасова: "К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, специалисты признали упаковку "Крота", которым отравился продюсер, несоответствующей закону.