Фахівці визнали упаковку "Крота", яким отруївся Алібасов, невідповідною закону

"Центр з проведення судових експертиз та досліджень "Судовий експерт" надав висновок фахівців за результатами правового дослідження етикетки пластикової пляшки засоби для прочищення труб "Кріт" виробництва ТОВ "АМС-Медіа" під брендом "Попелюшка". Цей висновок було зроблено 17 квітня 2019 року з ініціативи родичів померлої жінки, яка аналогічно Алібасову переплутала хімікат з харчовим продуктом і через 10 днів померла в НДІ ім. М.Скліфосовський", - заявив Горжанкін

Він зазначив, що хімічним засобом "Кріт" цього ж виробника отруївся Алібасов, який, за версією родичів, переплутав небезпечний хімікат з харчовим продуктом і в даний час знаходиться в реанімації.

"Після інформації в ЗМІ про отруєння Алібасова родичі жінки помилково отруїлася засобом "Кріт", які в даний момент судяться з ТОВ "АМС Медіа", зв'язалися з нами і надали висновок комісії фахівців. Крім того, вони повідомили про подібні випадки в різних містах Росії", - додав Горжанкін.

За його словами, згідно з висновком АНО "Судова експертиза", упаковка "Кріт" виробника ТОВ "АМС Медіа" не містить всю необхідну інформацію, що стосується відповідного класу небезпеки товару.

Нагадаємо, 4 червня продюсер Барі Алібасов потрапив до лікарні з отруєнням. Стан Алібасова досі залишається стабільно важким.