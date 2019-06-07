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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 7944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 06:35 • 109165 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136321 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144070 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Семья Бари Алибасова считает, что он выпил "Крот" вместо йогурта

Семья Бари Алибасова считает, что он выпил "Крот" вместо йогурта

Киев  •  УНН

 • 18663 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Семья российского продюсера считает, что причиной его внезапной болезни стала визуальная схожесть с питьевым йогуртом упаковки химического средства "Крот", который мог выпить Бари. Об этом сообщил Telegram канал Mash, передает УНН.

Родственники считают, что именно по вине сходства упаковки “Крота” с упаковкой питьевого йогурта Алибасов получил ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. По их мнению, у продюсера плохое зрение, он был без очков, а на бутылке не было предупредительных надписей.

Окружение Алибасова утверждает, что он любит питьевые йогурты, и, скорее всего, просто перепутал их с “кротом”. Узнать, так ли это, пока нельзя — продюсер находится в медикаментозном сне.

В то же время, семья Бари Алибасова уже намерена подать в суд на производителя “Крота”. Делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина — оформит иск к ООО “АМС Медиа” — производителю рокового средства.

Напомним, ранее УНН сообщал, что известный российский продюсер Бари Алибасов находится в коме. Сначала заявлялось, что причиной стали “осложнения тяжелых заболеваний, артист подхватил много лет назад”.

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