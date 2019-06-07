Семья Бари Алибасова считает, что он выпил "Крот" вместо йогурта

Родственники считают, что именно по вине сходства упаковки “Крота” с упаковкой питьевого йогурта Алибасов получил ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. По их мнению, у продюсера плохое зрение, он был без очков, а на бутылке не было предупредительных надписей.

Окружение Алибасова утверждает, что он любит питьевые йогурты, и, скорее всего, просто перепутал их с “кротом”. Узнать, так ли это, пока нельзя — продюсер находится в медикаментозном сне.

В то же время, семья Бари Алибасова уже намерена подать в суд на производителя “Крота”. Делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина — оформит иск к ООО “АМС Медиа” — производителю рокового средства.

Напомним, ранее УНН сообщал, что известный российский продюсер Бари Алибасов находится в коме. Сначала заявлялось, что причиной стали “осложнения тяжелых заболеваний, артист подхватил много лет назад”.