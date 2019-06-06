Российский продюсер Бари Алибасов впал в кому
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Известный российский продюсер Бари Алибасов находится в коме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Mash.
Как сообщает издание, причиной стали "осложнения тяжелых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад".
На данный момент его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, 16 июня 2014 известный гонщик Михаэль Шумахер вышел из комы.
Как сообщал УНН, по информации СМИ, по состоянию на декабрь 2018 состояние Шумахера улучшилось: он больше не прикован к постели и ему не нужно искусственная вентиляция легких.