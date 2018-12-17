Стан Шумахера покращується
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Знаменитий німецький гонщик Міхаель Шумахер, який в 2013 році отримав серйозну черепно-мозкову травму, більше не прикутий до ліжка і йому не потрібно штучна вентиляція легенів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
“Колишній пілот „Формули-1“ живе зі своєю сім’єю в основній частині будинку в Швейцарії, а не в прибудові, яка, як раніше повідомляли деякі ЗМІ, є свого роду лікарнею на дому. Проте, Шумахер все ще проходить курс серйозного лікування, і йому потрібен постійний догляд, який обходиться більш ніж в 50 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер у грудні 2013 року отримав черепно-мозкову травму, катаючись на лижах на альпійському курорті “Мерібель” і довгий час перебував у комі, а в червні 2014 року його вивели з неї і перевезли до реабілітаційного центру.
Як повідомляв УНН, раніше семиразовий чемпіон “Формули-1” Міхаель Шумахер вийшов з коми.