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Состояние Шумахера улучшается

Киев • УНН

 • 17505 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Знаменитый немецкий гонщик Михаэль Шумахер, который в 2013 году получил серьезную черепно-мозговую травму, больше не прикован к постели и ему не нужна искусственная вентиляция легких. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Состояние Шумахера улучшается

"Бывший пилот "Формулы-1" живет со своей семьей в основной части дома в Швейцарии, а не в пристройке, которая, как ранее сообщали некоторые СМИ, является своего рода больницей на дому. Однако, Шумахер все еще проходит курс серьезного лечения и ему нужен постоянный уход, который обходится более чем в 50 000 фунтов стерлингов в неделю", - говорится в сообщении.

Напомним, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах на альпийском курорте "Мерибель" и долгое время находился в коме, а в июне 2014 года его вывели из нее и перевезли в реабилитационный центр.

Как сообщал УНН, семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер вышел из комы. 

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