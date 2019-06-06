Російський продюсер Барі Алібасов впав у кому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Відомий російський продюсер Барі Алібасов знаходиться у комі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
Як повідомляє видання, причиною стали "ускладнення важких захворювань, які артист підхопив багато років тому".
На даний момент його стан оцінюється як вкрай тяжкий.
Нагадаємо, 16 червня 2014 року відомий гонщик Міхаель Шумахер вийшов з коми.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, станом на грудень 2018 року стан Шумахера покращився: він більше не прикутий до ліжка і йому не потрібно штучна вентиляція легенів.