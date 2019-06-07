Сім'я Барі Алібасова вважає, що він випив "Крот" замість йогурту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сім'я російського продюсера вважає, що причиною його раптової недуги стала візуальна схожість з питним йогуртом упаковки хімічного засобу "Крот", який міг випити Барі. Про це повідомив Telegram-канал Mash, передає УНН.
Родичі вважають, що саме з вини схожості упаковки “Крота” з упаковкою питного йогурту Алібасов отримав опіки шлунка, стравоходу і верхніх дихальних шляхів. На їхню думку, у продюсера поганий зір, він був без окулярів, а на пляшці не було попереджувальних написів.
Оточення Алібасова стверджує, що він любить питні йогурти, і, швидше за все, просто переплутав їх із “Кротом”. Дізнатися, чи так це, поки не можна — продюсер знаходиться в медикаментозному сні.
У той же час, сім’я Барі Алібасова вже має намір подати в суд на виробника “Крота”. Справою займеться дружина продюсера Лідія Федосєєва-Шукшина — оформить позов до ТОВ “АМС Медіа” — виробнику фатального кошти.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що відомий російський продюсер Барі Алібасов знаходиться в комі. Спочатку заявлялося, що причиною стали “ускладнення важких захворювань, які артист підхопив багато років назад”.