Специалисты признали упаковку “Крота”, которым отравился Алибасов, несоответствующей закону

“Центр по проведению судебных экспертиз и исследований „Судебный эксперт“ предоставил заключение специалистов по результатам правового исследования этикетки пластиковой бутылки средства для прочистки труб „Крот“ производства ООО „АМС-Медиа“ под брендом „Золушка“. Данное заключение было сделано 17 апреля 2019 г. по инициативе родственников умершей женщины, которая аналогично Б.Алибасову перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней скончалась в НИИ им. Н.Склифосовского”, — заявил Горжанкин

Он отметил, что химическим средством “Крот” этого же производителя отравился Алибасов, который, по версии родственников, перепутал опасный химикат с пищевым продуктом и в настоящее время находится в реанимации.

“После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины по ошибке отравившейся средством „Крот“, которые в данный момент судятся с ООО „АМС Медиа“, связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России”, — добавил Горжанкин.

По его словам, согласно заключению АНО “Судебная экспертиза”, упаковка “Крот” производителя ООО “АМС Медиа” не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара.

Напомним, 4 июня продюсер Бари Алибасов попал в больницу с отравлением. Состояние Алибасова до сих пор остается стабильно тяжелым.