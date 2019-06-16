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Родина Барі Алібасова планує вивезти його для реабілітації з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Родина продюсера Барі Алібасова планує вивезти його з Росії для проходження реабілатації. Вони мають намір перевезти його в Казахстан для необхідного після отруєння лікування. Про це повідомив в суботу російському виданню ТАСС PR-директор Алібасова і групи "На-На" Вадим Горжанкін з посиланням на сина музиканта Барі Алібасова - молодшого, передає УНН.

Родина Барі Алібасова планує вивезти його для реабілітації з Росії

“На період тривалої реабілітації батьку піде на користь гірське повітря і максимальна самота, — процитував слова Алібасова-молодшого Горжанкін. — Зараз ми серйозно розглядаємо пропозицію про його реабілітацію в одному з санаторіїв Казахстану, розташованому в важкодоступному гірському районі. На випадок екстреної госпіталізації є вертолітне повідомлення”.

Він також зазначив, що після того, що сталося, сім’я отримала пропозиції допомоги як з боку простих громадян Казахстану, так і з боку влади цієї країни. Горжанкін нагадав, що Алібасов народився в Східно-Казахстанській області, дитинство і юність артиста пройшли в Казахстані.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Алібасов випадково випив хімікати, прийнявши їх за воду. У музиканта діагностували опіки стравоходу, шлунка і дихальних шляхів.

Так, 11 червня, російські ЗМІ повідомили, що Барі Алібасов прийшов до тями після п’яти днів штучної коми.

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