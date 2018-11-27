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Работы по оценке состояния железных дорог КНДР займут три недели

Работы по оценке состояния железных дорог КНДР займут три недели

Киев  •  УНН

 • 9741 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Работы по оценке состояния железных дорог КНДР для их дальнейшей модернизации займут около трех недель. Об этом сообщили агентству Yonhap источники в правительстве Республики Корея, передает УНН.

По данным агентства, стороны завершат составление графика работ до середины текущей недели, а затем приступят к их реализации. “Это займет примерно 20 дней”, — приводит агентство слова источника.

Ранее сообщалось, что проверка начнется с западного участка межкорейской железнодорожной магистрали на отрезке, соединяющем северокорейские города Кэсон и Синыйчжу.

Сначала южнокорейский локомотив перевезет на территорию КНДР шесть вагонов с оборудованием, которые северокорейский тепловоз затем выведет на указанный отрезок железной дороги. Потом эксперты двух стран оценят состояние трассы, туннелей и станций. После этого стороны приступят к аналогичной проверке состояния отрезка железной дороги на восточном участке, соединяющем горы Кымгансан и реку Туманган.

Затем стороны приступят к строительным работам. Не исключено, что они начнутся до конца 2018 года.

Как сообщал УНН, сотрудника канцелярии Сената Франции заподозрили в шпионаже в пользу КНДР.

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