Работы по оценке состояния железных дорог КНДР займут три недели
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Работы по оценке состояния железных дорог КНДР для их дальнейшей модернизации займут около трех недель. Об этом сообщили агентству Yonhap источники в правительстве Республики Корея, передает УНН.
По данным агентства, стороны завершат составление графика работ до середины текущей недели, а затем приступят к их реализации. “Это займет примерно 20 дней”, — приводит агентство слова источника.
Ранее сообщалось, что проверка начнется с западного участка межкорейской железнодорожной магистрали на отрезке, соединяющем северокорейские города Кэсон и Синыйчжу.
Сначала южнокорейский локомотив перевезет на территорию КНДР шесть вагонов с оборудованием, которые северокорейский тепловоз затем выведет на указанный отрезок железной дороги. Потом эксперты двух стран оценят состояние трассы, туннелей и станций. После этого стороны приступят к аналогичной проверке состояния отрезка железной дороги на восточном участке, соединяющем горы Кымгансан и реку Туманган.
Затем стороны приступят к строительным работам. Не исключено, что они начнутся до конца 2018 года.
Как сообщал УНН, сотрудника канцелярии Сената Франции заподозрили в шпионаже в пользу КНДР.