Роботи з оцінці стану залізниць КНДР займуть три тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Роботи по оцінці стану залізниць КНДР для їх подальшої модернізації займуть близько трьох тижнів. Про це повідомили агентству Yonhap джерела в уряді Республіки Корея, інформує УНН.
За даними агентства, сторони завершать складання графіка робіт до середини поточного тижня, а потім приступлять до їх реалізації. “Це займе приблизно 20 днів”, — наводить агентство слова джерела.
Раніше повідомлялося, що перевірка почнеться з західної ділянки міжкорейського залізничної магістралі на відрізку, що з’єднує північнокорейські міста Кесон і Сінийчжу.
Спочатку південнокорейський локомотив перевезе на територію КНДР шість вагонів з обладнанням, які північнокорейський тепловоз потім виведе на вказаний відрізок залізниці. Потім експерти двох країн оцінять стан траси, тунелів і станцій. Після цього сторони приступлять до аналогічної перевірки стану відрізка залізниці на східній ділянці, що з’єднує гори Кімгансан і річку Туманган.
Потім сторони приступлять до будівельних робіт. Не виключено, що вони почнуться до кінця 2018 року.
Як повідомляв УНН, співробітника канцелярії Сенату Франції запідозрили в шпигунстві на користь КНДР.