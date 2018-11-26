Співробітника канцелярії Сенату Франції запідозрили в шпигунстві на користь КНДР

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Співробітник канцелярії Сенату Франції (верхня палата парламенту) затриманий у зв’язку з підозрами в роботі на розвідку КНДР. Про це повідомило в понеділок агентство Agence France-Presse (AFP) з посиланням на джерело, інформує УНН.