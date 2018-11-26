Співробітника канцелярії Сенату Франції запідозрили в шпигунстві на користь КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Співробітник канцелярії Сенату Франції (верхня палата парламенту) затриманий у зв’язку з підозрами в роботі на розвідку КНДР. Про це повідомило в понеділок агентство Agence France-Presse (AFP) з посиланням на джерело, інформує УНН.
Йдеться про одного з керівників департаменту архітектури, спадщини і садів Сенату Бенуа Кеннедея. Він був затриманий в неділю в рамках розслідування, яке веде прокуратура Парижа з березня цього року. Співробітник апарату Сенату підозрюється в “зборі та постачанні для іноземної держави інформації, яка може завдати шкоди головним інтересам країни”, відзначило джерело.
Головне управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) зараз встановлює, чи дійсно Кеннедей надавав інформацію Пхеньяну, додало джерело. В рамках розслідування в його офісах були проведені обшуки.
До теперішнього моменту в Сенаті ніяк не прокоментували цю інформацію.
Як повідомляв УНН, США намагалися влаштувати секретний саміт з КНДР і Південною Кореєю в 1979 році.