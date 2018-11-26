Сотрудника канцелярии Сената Франции заподозрили в шпионаже в пользу КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудник канцелярии Сената Франции (верхняя палата парламента) задержан в связи с подозрениями в работе на разведку КНДР. Об этом сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, передает УНН.
Речь идет об одном из руководителей департамента архитектуры, наследия и садов Сената Бенуа Кеннедей. Он был задержан в воскресенье в рамках расследования, которое ведет прокуратура Парижа с марта этого года. Сотрудник аппарата Сената подозревается в “сборе и поставке для иностранной державы информации, способной нанести ущерб главным интересам страны”, отметил источник.
Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) в настоящий момент устанавливает, действительно ли Кеннедей предоставлял информацию Пхеньяну, добавил источник. В рамках расследования в его офисах были проведены обыски.
К настоящему моменту в Сенате никак не прокомментировали эту информацию.
Как сообщал УНН, США пытались устроить секретный саммит по КНДР и Южной Кореей в 1979 году.