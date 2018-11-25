США намагалися влаштувати секретний саміт з КНДР і Південною Кореєю в 1979 році - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. США хотіли організувати в 1979 році секретний саміт в Джакарті за участю лідерів КНДР і Південної Кореї для зниження напруженості між державами в умовах холодної війни. Про це з посиланням на розсекречені дипломатичні документи повідомило агентство Yonhap, передає УНН.
За його даними, президент США в 1977-1981 роках демократ Джиммі Картер планував провести тристоронні переговори з лідером КНДР Кім Ір Сеном і президентом Республіки Корея. Агентство не уточнює, який саме південнокорейський лідер мався на увазі: до 26 жовтня 1979 року ним був Пак Чон Хі, а після його вбивства і до серпня 1980 року — Чхве Гю Ха. Консультації повинні були пройти в Джакарті, тому що, як сказано в документах, це “особливо зручно для всіх сторін, оскільки кожна з них має в індонезійській столиці офіційне представництво”.
В одному з опублікованих документів зазначається, що ідея організувати подібний саміт виникла у Картера ще в 1977 році. Повідомляється також, що Вашингтон планував запросити на переговори Китай в якості або повноправного переговірника, або спостерігача.
Як повідомляє агентство, тоді Картеру так і не вдалося переконати КНДР взяти участь у зустрічі.
Нагадуємо, дві Кореї почали процес ліквідації прикордонних постів.