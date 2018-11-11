Дві Кореї почали процес ліквідації прикордонних постів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Військові Південної і Північної Кореї почали ліквідацію 20 прикордонних постів після виведення звідти людей та озброєнь, повідомляє УНН із посиланням на “Yonhap”.
Угода про це була підписана 19 вересня. Всього в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї, знаходяться 22 поста. Кожна зі сторін збереже по одному.
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У вересні ж в Пхеньяні відбувся третій міжкорейський саміт, на якому сторони домовилися возз’єднати залізницю через півострів, налагодити механізм запобігання інцидентів на кордоні і демонтувати північнокорейські випробувальні полігони.
Як раніше інформував УНН, 27 квітня 2018 року на південнокорейському боці містечка Пханмунджом у Корейській демілітаризованій зоні відбулася міждержавна зустріч між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це стало першим самітом керівників двох країн за останні 10 років.
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За підсумками саміту лідери двох країн підписали спільну Пханмунджомскую декларацію про мир, процвітання і об’єднанні Корейського півострова. У спільній заяві, опублікованій після переговорів корейських лідерів в п’ятницю, сказано, що дві Кореї підтвердили свою мету щодо “без’ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації”.
Друга зустріч лідерів пройшла в Пханмунджомі в травні цього року.