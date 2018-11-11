Две Кореи начали процесс ликвидации пограничных постов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Военные Южной и Северной Кореи начали ликвидацию 20 пограничных постов после вывода оттуда людей и вооружений, сообщает УНН со ссылкой на “Yonhap”.
Соглашение об этом было подписано 19 сентября. Всего в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи находятся 22 поста. Каждая из сторон сохранит по одному.
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В сентябре же в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит, на котором стороны договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, наладить механизм предотвращения инцидентов на границе и демонтировать северокорейские испытательные полигоны.
Как ранее информировал УНН, 27 апреля 2018 года на южнокорейской стороне городка Пханмунджом в Корейской демилитаризованной зоне состоялась межгосударственная встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет.
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По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель по “безъядерному Корейскому полуострову путем полной денуклеаризации”.
Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в мае этого года.