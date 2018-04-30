КНДР перейде на єдиний час з Південною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Влада КНДР ухвалила рішення 5 травня перевести годинник у країні на 30 хвилин вперед, щоб встановити однаковий час з Південною Кореєю. Про це повідомило агентство KCNA з посиланням на указ Президії Верховних народних зборів КНДР “Про зміну пхеньянського часу”, інформує УНН.
“Застосовувати пхеньянське час з 5 травня 107 року чучхе (2018 року — Ред.)”, — йдеться в постанові.
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Нагадаємо, домовленість про встановлення єдиного часового поясу на Корейському півострові була досягнута в ході історичної зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина, яка відбулася 27 квітня в прикордонному Пханмунджомі.
Ці переговори стали першими на вищому рівні між Півднем і Північчю більш ніж за 10 років. За підсумками саміту лідери двох країн підписали спільну Пханмунджомскую декларацію про мир, процвітання і об’єднанні Корейського півострова. У спільній заяві, опублікованій після переговорів корейських лідерів в п’ятницю, сказано, що дві Кореї підтвердили свою мету із приходу до мети щодо “без’ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації”.