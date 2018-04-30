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КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Власти КНДР приняла решение 5 мая перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство KCNA со ссылкой на указ Президиума Верховного народного собрания КНДР “Об изменении пхеньянского времени”, информирует УНН.

КНДР переходит на единое с Южной Кореей время

“Использовать пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе (2018 — Ред.)”, — говорится в постановлении.

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Напомним, договоренность об установлении единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.

Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное Пханмунджомскую декларацию о мире, процветания и объединении Корейского полуострова. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров корейских лидеров в пятницу, говорится, что две Кореи подтвердили свою цель с прихода к цели по “безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации”.

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