Рабочая неделя в столице начался с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметное осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Борщаговской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Жилянской, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть перекрыто движение на улице Вадима Гетьмана.
Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, улицах Саксаганского, Новоконстантиновской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой, Короленковской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной, Хоткевича, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, сегодня в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы.