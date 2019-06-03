Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Грушевського, Борщагівській, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Жилянській, Великій Васильківській, на бульварі Тараса Шевченка, проспектах Леся Курбаса та Валерія Лобановського, Набережному шосе.

Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана.

Досить повільно автомобілі рухаються на Великій окружній дорозі, проспекті Голосіївському, вулицях Саксаганського, Новокостянтинівській, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, Набережно-Хрещатицькій, Короленківській.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, вулицях Центральній, Гната Хоткевича, Миропільській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, сьогодні у південних та східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози.

Українські Національні Новини

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