Українців попередили про негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У південних та східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, у понеділок, 3 червня, місцями очікуються грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"За даними Укргідрометцентру, 3 червня у південних та східних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози; вдень в окремих районах півдня та сходу країни град і шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.