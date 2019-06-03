Украинцев предупредили о непогоде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, в понедельник, 3 июня, местами ожидаются грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды
"По данным Укргидрометцентра, 3 июня в южных и восточных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, днем в отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.