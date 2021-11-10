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СНБО по Беларуси: завтра силовая делегация отправится на границу

Киев • УНН

 • 23333 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Делегация под председательством министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского завтра отправится на украинско-белорусскую границу на фоне обострения ситуации на границе Беларуси и Польши. Это сегодня обсуждают на заседании СНБО, сообщил УНН проинформированный источник в МВД.

СНБО по Беларуси: завтра силовая делегация отправится на границу

Цитата:

“Завтра делегация представителей пограничной службы, Нацгвардии, Нацполиции во главе с министром внутренних дел и его заместителями будет находиться непосредственно на границе (украинско-белорусской - ред.)”, - сообщил собеседник УНН.

Детали

По словам источника, на месте планируется проведение проверки работ и “подтягивание сил и средств для достойного отпора” угрозе.

Также, по словам собеседника агентства, завтра состоится разговор с министром внутренних дел Польши “с целью слаживания взаимодействия и обмена передовым опытом”.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 15:00 в Киеве заседания СНБО Украины.

Сообщалось, что на заседании могут рассмотреть ситуацию на границе с Беларусью.

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Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши. Польша заявила, что всех задержали.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства. В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

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