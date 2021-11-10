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РНБО по Білорусі: завтра силова делегація вирушить на кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Делегація під головуванням міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського завтра вирушить на українсько-білоруський кордон на тлі загострення ситуації на кордоні Білорусі та Польщі. Це сьогодні обговорюють на засіданні РНБО, повідомило УНН проінформоване джерело у МВС.

РНБО по Білорусі: завтра силова делегація вирушить на кордон

Цитата:

“Завтра делегація представників прикордонної служби, Нацгвардії, Нацполіції на чолі з міністром внутрішніх справ і його заступниками перебуватиме безпосередньо на кордоні (українсько-білоруському – ред.)”, - повідомив співрозмовник УНН.

Деталі

За словами джерела, на місці планується проведення перевірки робіт та “підтягнення сил і засобів для гідної відсічі” загрозі.

Також за словами співрозмовника агентства, завтра відбудеться розмова з міністром внутрішніх справ Польщі “з метою злагодження взаємодії і обміну передовим досвідом”.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада о 15:00 в Києві засідання РНБО України.

Повідомлялося, що на засіданні можуть розглянути ситуацію на кордоні з Білоруссю.

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Контекст

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватись на територію країни. На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони звучали із польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. Польща заявила, що усіх затримали.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва. У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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